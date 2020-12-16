В Свердловской области началось голосование за объекты благоустройства в 2022 году

В Свердловской области стартовало рейтинговое голосование за объекты благоустройства в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, отдать свои голоса и определить, какие общественные территории городов будут включены в реестр нацпроекта и будут реконструированы с участием областного и федерального бюджетов, жители Среднего Урала смогут в течение ближайших полутора месяцев – с 15 декабря 2020 по 1 февраля 2021 года.

"15 декабря в регионе завершился этап общественных обсуждений проектов. В рамках него в муниципалитетах проведено свыше 250 мероприятий, участниками которых, по предварительным данным, стало около 190 тысяч уральцев.

В общей сложности на рассмотрение жителей было предложено более 280 общественных территорий. Какие из них наберут наибольшее количество голосов и попадут в программу благоустройства 2022 года, станет известно к 1 марта", - рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.

Голосование пройдет во всех городах и населенных пунктах области численностью свыше 20 тысяч человек. Информацию о порядке его проведения и выбранной для этих целей площадке органы местного самоуправления обязаны довести до горожан через местные СМИ, либо путем размещения ее на официальных сайтах администраций.

Как пояснили в региональном МинЖКХ, с учетом существующей эпидситуации предпочтение при выборе места голосования должно быть отдано электронным площадкам в интернете. Каждый из муниципалитетов определяет их самостоятельно.

Напомним, что в текущем году по нацпроекту "Жилье и городская среда" при поддержке областного и федерального бюджетов в Свердловской области было проведено комплексное благоустройство 48 дворов и 54 общегородских пространств на общую сумму 1,75 миллиарда рублей. В следующем, 2021 году, работа по формированию комфортной городской среды будет продолжена в 41 муниципальном образовании.

С участием областного бюджета современный облик в городах Среднего Урала приобретут еще 22 дворовых и 45 общественных территорий. Затраты региональной казны на их благоустройство составят 1,7 миллиарда рублей.