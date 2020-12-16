16 Декабря 2020
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Новогодняя ёлка в Дзержинском районе Нижнего Тагила (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

"В это непростое время важно верить в лучшее". Уралвагонзавод готовится встречать Новый 2021 год

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) стартует новогодняя кампания: ёлка с тысячами огней, веселые интермедии на свежем воздухе и видеосказка для маленьких тагильчан, сообщили в пресс-службе УВЗ. Предприятие заготовило около 18 тыс. сладких подарков для детей сотрудников завода.

23 декабря в 17:30 на детской площадке у Дворца культуры имени И.В. Окунева официально откроется главная елка Дзержинского района Нижнего Тагила. Ёлка уже установлена. Рядом с ней своё законное место заняли ледяные фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки. В этом году к ним присоединилась Снежная Королева. Чтобы не замерзнуть, для ребят приготовлены новогодние забавы: горка, чаши, лабиринт и фотозона. Кстати, для их сооружения был привезен кристально чистый лёд. Рядом расположился каток, но коньки нужно захватить с собой. Кроме недолговечных ледяных скульптур в этом году на детской территории появились не только привычные для всех качели, но и качели-гнезда, на которых так любит качаться лежа или сидя детвора. Дополнен ледовый городок двумя беседками.

Новогодняя ёлка в Дзержинском районе Нижнего Тагила(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Если соблюдать все меры предосторожности, то пандемия коронавируса не помешает детям уралвагонзаводцев и жителям города весело встретить новогодние праздники. С 24 по 30 декабря в 14:00 и 17:30 и со 2 по 8 января в 12:00 и 16:00 в Дворцовом парке, у главной ёлки Вагонки артисты Дворца культуры имени И.В. Окунева будут разыгрывать интермедии. Дед Мороз и Снегурочка, а также их верные помощники будут водить хороводы, устроят зажигательные танцы и конкурсы на свежем воздухе.

В новом для всех формате подготовили традиционный спектакль творческие коллективы Дворца культуры. "Новогодние приключения Мити" станут видеосказкой. Её можно будет увидеть на официальных страницах Уралвагонзавода в социальных сетях и YouTube. Главная мораль сказки как никогда актуальна – "вместе можно справиться со всем".

Активисты молодежной организации Уралвагонзавода совместно с администрацией Дзержинского района Нижнего Тагила пятый год подряд проводят благотворительную акцию "Зима подарков". Любой желающий мог сделать чуточку слаще праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этом году силами "молодёжки" собрано более 500 новогодних подарков.

"В это непростое время важно верить в лучшее и дарить людям повод для радости и улыбок. Уралвагонзавод каждый год в канун праздника совершенствует детскую территорию парка Дворца культуры, устраивает костюмированные интерактивные представления и дарит сладкие подарки, чтобы дети и их родители могли зарядиться хорошим настроением. Не стал исключением и этот год", - отмечает директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.

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"В это непростое время важно верить в лучшее". Уралвагонзавод готовится встречать Новый 2021 год

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Теги: Уралвагонзавод, мероприятия, Новый год



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