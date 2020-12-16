16 Декабря 2020
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

Роспотребнадзор не выявил значительных мутаций коронавируса в России

Роспотребнадзор заявил, что изучение генетической изменчивости циркулирующего в России коронавируса не выявило в нем значительных мутаций.

Как сообщает пресс-служба ведомства, научный центр "Вектор" изучает генетические изменения SARS-CoV-2, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечение и профилактику COVID-19.

Согласно результатам исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций.

Отметим, большинство исследований мутаций вируса, вызывающего COVID-19, приходит к выводу, что он довольно медленно и редко мутирует, проявляя устойчивость, хотя в разных частях света и даже в пределах одной страны могут циркулировать несколько разных штаммов. Например, в России ученые выявили мутацию вируса в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Роспотребнадзор не выявил значительных мутаций коронавируса в России

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Теги: коронавирус, мутации



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