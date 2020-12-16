Роспотребнадзор не выявил значительных мутаций коронавируса в России

Роспотребнадзор заявил, что изучение генетической изменчивости циркулирующего в России коронавируса не выявило в нем значительных мутаций.

Как сообщает пресс-служба ведомства, научный центр "Вектор" изучает генетические изменения SARS-CoV-2, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечение и профилактику COVID-19.

Согласно результатам исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций.

Отметим, большинство исследований мутаций вируса, вызывающего COVID-19, приходит к выводу, что он довольно медленно и редко мутирует, проявляя устойчивость, хотя в разных частях света и даже в пределах одной страны могут циркулировать несколько разных штаммов. Например, в России ученые выявили мутацию вируса в Сибири и на Дальнем Востоке.