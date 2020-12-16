На Южном Урале возбуждено уголовное по факту незаконной добычи песчано-гравийной смеси

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении недр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Магнитогорской природоохранной прокуратурой выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых с месторождения в Верхнеуральском районе. На месторождении "Кожановское-2" незаконно добывали песчано-гравийную смесь.

Всего было изъято полезного ископаемого не менее 100 м3.

Материала проверки направили в полицию, где было возбуждено уголовное дело по факту кражи.