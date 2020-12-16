"Это фейк": в свердловском оперштабе опровергли тотальный карантин на новогодние праздники

В свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19 опровергли слухи о введении тотального карантина в регионе на время новогодних каникул.

Ранее в мессенджерах жителей Среднего Урала стало распространяться сообщение о готовящемся в области локдауне. Согласно ему, якобы на уровне губернатора было принято решение о закрытии с 28 декабря 2020 по 17 января 2021 года кинотеатров, ТЦ, финтес-центров и многого другого. Также утверждалось, что "отменяются все массовые мероприятия".

Как пояснили Накануне.RU в свердловском оперштабе, такое сообщение уже "гуляло" в других регионах, например, в Челябинской области.

"Это фейк, таких решений оперативным штабом не принималось. В Свердловской области продолжают действовать ранее введенные ограничения", - отметили в штабе.

Напомним, ранее стало известно, что на Среднем Урале не будут устраивать никаких ограничений по продаже алкоголя на Новый год.