16 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Рейд проверки работы полиции в карантин в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это фейк": в свердловском оперштабе опровергли тотальный карантин на новогодние праздники

В свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19 опровергли слухи о введении тотального карантина в регионе на время новогодних каникул.

Ранее в мессенджерах жителей Среднего Урала стало распространяться сообщение о готовящемся в области локдауне. Согласно ему, якобы на уровне губернатора было принято решение о закрытии с 28 декабря 2020 по 17 января 2021 года кинотеатров, ТЦ, финтес-центров и многого другого. Также утверждалось, что "отменяются все массовые мероприятия".

В мессенджерах жителей Свердловской области распространяется сообщение о якобы готовящемся в Свердловской области локдауне(2020)|Фото: t.me/antivirus_midural

Как пояснили Накануне.RU в свердловском оперштабе, такое сообщение уже "гуляло" в других регионах, например, в Челябинской области.

"Это фейк, таких решений оперативным штабом не принималось. В Свердловской области продолжают действовать ранее введенные ограничения", - отметили в штабе.

Напомним, ранее стало известно, что на Среднем Урале не будут устраивать никаких ограничений по продаже алкоголя на Новый год.

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"Это фейк": в свердловском оперштабе опровергли тотальный карантин на новогодние праздники

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Теги: карантин, фейк, Свердловская область



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