16 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса

В Челябинской области не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения. Об этом на совещании с главами муниципалитетов заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

По словам Алексея Текслера, эпидситуация в регионе остается стабильной, поэтому оснований усиливать ограничения пока нет.

"Мы это не планируем делать. Основная задача сегодня – это сосредоточиться на соблюдении тех правил, которые уже существуют. Впереди новогодние праздники. Мы сегодня об этом еще поговорим. И крайне важно, коллеги, я в первую очередь обращаю внимание глав муниципалитетов, продолжить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, всех мер предосторожности и ограничений, которые действуют в нашем регионе", - обратился к главам губернатор.

Напомним, в Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 27 декабря. 19 ноября в регионе ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. Концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 декабря и до 10 января запрещается обслуживание посетителей в ночное время в ресторанах, кафе и барах. Ограничение на работу заведений общественного питания будет действовать с 23.00 до 6.00. На курьерскую доставку и на торговлю на вынос это ограничение не распространяется.

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В Челябинской области не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, ограничения, локдаун, Алексей Текслер,



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