На Среднем Урале рабочий, который заживо сжег начальника, получил срок

Свердловский областной суд назначил срок рабочему, который из-за конфликта заживо сжег своего начальника. Ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима 14 лет.

Напомним, инцидент произошел 14 сентября 2019 года: потерпевший нашел работников и привез их в переулок Базовый, чтобы обкосить территорию напротив въезда в парк им. Маяковского.

Сам рабочий вину признал частично. Он рассказал, за каждый рабочий день бригадир платил им по 1 тыс. руб. В день инцидента подсудимый злоупотреблял спиртным вместе с коллегами и около 14.00 почувствовал недомогание, в связи с чем попросил начальника отпустить его домой и оплатить 500 руб. за половину рабочей смены.

После того, как начальник отказал подсудимому, между ними завязалась драка. Рабочий заявляет, что захотел просто припугнуть начальника: облил его и себя бензином, достал зажигалку и угрожал поджечь. Но случайно подсудимый всё-таки зажёг огонь, из-за чего его рукава воспламенились. Когда выпивший сотрудник потушил пламя, то увидел, что огонь распространился не только на его босса, но и на стоявший рядом автомобиль "ГАЗель".

Суд же инкриминировал преступление как умышленное убийство с особой жестокостью.

Помимо лишения свободы, суд обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда жене и дочери потерпевшего в размере 1 млн руб. каждой. А также взыскать ещё 1 млн руб. в пользу матери погибшего.