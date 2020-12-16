Екатеринбургский депутат Киселев назвал мемориал контрразведчикам "мусорным памятником"

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев назвал памятник военным контрразведчикам в центре города "мусорным". Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление политик сделал на заседании постоянной комиссии думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

"Этот мусорный памятник ужасает весь город", - возмутился Киселев.

После окончания заседания он в беседе с журналистами также назвал памятник "странным проектом, который не выдерживает никакой критики".

"Уродливая конструкция. Там нет никакой достоверности и художественности. Ужасаются все. Даже военные. Делал его Грюнберг. Тот же самый, который проектировал скандальный барельеф на Плотинке. То, что один и тот же художник проектирует все памятники в городе, это реальная проблема. Тот же Прядеин, художник, сделал великолепную композицию на железнодорожном вокзале, посвященную поэту Осипу Мандельштаму", - сказал он.

Памятник контрразведчикам был открыт возле Дома офицеров в ноябре 2018 года. Скульптурная композиция представляет из себя бронзовую фигуру офицера в современной форме. Монумент был создан по инициативе совета ветеранов УФСБ РФ по ЦВО при поддержке ФСБ России и Департамента военной контрразведки.

"Памятник олицетворяет связь поколений: от чекистов послереволюционного периода, ветеранов особых отделов и главного управления военной контрразведки "СМЕРШ" в годы Великой Отечественной войны, далее войны в Афганистане, до сотрудников, принимавших участие в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, возвращении Крыма, борьбе с международным терроризмом в Сирии. Автор памятника Константин Грюнберг - известный скульптор, автор памятников Георгию Жукову и царской семье в Екатеринбурге", - заявляли тогда в управлении ФСБ России по Центральному округу.