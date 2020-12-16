Х5 Retail обнуляет наценку на хлеб, макароны и тушенку

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров - макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко.

В релизе уточняется, что товары из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков. Торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на социально значимые продукты. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС заключат соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Договоренности будут действовать до апреля 2021 года.

По данным Минпромторга, фиксированные цены будут установлены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты.