16 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Южноуральца, напавшего с ножом на мирового судью, приговорили к 7,5 годам колонии

Вышестоящий суд оставил в силе приговор жителю Еманжелинска, осужденному к 7,5 годам в колонии общего режима за нападение на мировую судью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В производстве судьи находилось уголовное дело в отношении осужденного по обвинению его в угрозе убийством. У мужчины возник умысел совершить преступление, вследствие которого судья не сможет исполнять свои служебные обязанности по состоянию здоровья.

Вечером 19 декабря 2017 г. он напал около дома на потерпевшую и нанес ей удары ножом и молотком в область головы. Женщина попыталась убежать, но мужчина ударил ей ножом в спину, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 7,5 годам в колонии общего режима. Осужденный и его адвокат обжаловали решение суда и просили суд оправдать его в связи с непричастностью в совершении преступления.

"В судебном заседании прокурор добился признания несостоятельными доводов защитника и осужденного, оставив жалобы без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Южноуральца, напавшего с ножом на мирового судью, приговорили к 7,5 годам колонии

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Теги: судья, колония, приговор, нападение,



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