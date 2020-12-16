Нас поразила новая болезнь опаснее коронавируса - ведущая

Утечки персональных данных - это новая болезнь информационного общества. Об этом написала журналистка и ведущая Анна Шафран, комментируя недавнюю утечку в открытый доступ данных трехсот тысяч москвичей, переболевших коронавирусом из Департамента информационных технологий столицы.

Она отметила, что реальной ответственности за утечки данных никто в принципе не несет.

"Совершенно однозначно совершено преступление, так почему человек, укравший и распространивший охраняемую законом тайну, до сих пор не арестован и не дает показания?" - вопрошает Шафран.

Она также добавила, что "миллионы людей пострадали из-за мошенничества в результате звонков якобы из службы безопасности одного банка с зеленой этикеткой. А откуда у мошенников наши телефоны, имена и даже суммы, лежащие на счету? Кто слил им информацию?"

Журналистка указала на приложение для телефонов GET CONTACT, с помощью которого любой, кто знает ваш номер и установил это приложение, может узнать, под каким именем вы фигурируете в телефонных книгах своих друзей. А в даркнете можно свободно купить базы авиаперелетов, базы перемещения сим-карт и т.д. Все это означает совершенно иную реальность.

"Представьте, если бы люди вдруг останавливались посреди улицы и начинали кричать во весь голос: "Меня зовут Иван Иваныч Иванов! Я живу по такому-то адресу! У меня на счетах полтора миллиона рублей, а пин-код от кредитной карты - 1234", - подчеркивает ведущая.

По ее мнению, эта болезнь не менее опасна, чем коронавирус. Ведь можно узнать о состоянии здоровья человека и убить его так, что никто и не узнает. Поэтому необходимо срочно поднять уровень ответственности операторов баз данных с разрешением доступа к ним лишь людям, давшим подписку о неразглашении, имеющим какие-то ограничения и т.п.

"Если этого сделано не будет, то уверена, что очень скоро в интернете будет лежать абсолютно вся информация абсолютно обо всех", - полагает Шафран.

Депутат Госдумы Леонид Калашников обратился в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру с официальным запросом о причинах случившейся утечки, "которая подрывает авторитет органов власти у граждан".

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что уровень защищенности данных, которые собирает московский департамент, не соответствует сегодняшним требованиям и не является безопасным. А штрафы за утечки данных смехотворные и никто реально за утечки не отвечает. Об этом же заявлял и депутат Госдумы Николай Николаев, который отметил, что мы вообще не знаем, что происходит с данными на нас.