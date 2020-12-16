Секретарем епархии назначен митрофорный протоиерей Николай Ладюк , место которого в должности благочинного Преображенского округа, займет иерей Евгений Гаев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в состав Епархиального совета были введены протоиерей Николай Тарантин – на должность начальника службы протокола и иеромонах Аркадий (Логинов) – на должность руководителя административного секретариата Екатеринбургской епархии.

Епископ Евгений приступил к первым кадровым изменениям в Екатеринбургской епархии





