Епископ Евгений приступил к первым кадровым изменениям в Екатеринбургской епархии
В ходе очередного заседания Епархиального совета Екатеринбургской епархии, новый глава епархии епископ Евгений озвучил первые кадровые изменения.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в состав Епархиального совета были введены протоиерей Николай Тарантин – на должность начальника службы протокола и иеромонах Аркадий (Логинов) – на должность руководителя административного секретариата Екатеринбургской епархии.
Секретарем епархии назначен митрофорный протоиерей Николай Ладюк, место которого в должности благочинного Преображенского округа, займет иерей Евгений Гаев.