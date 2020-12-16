16 Декабря 2020
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Экономика В России
Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В ноябре падение промышленности немного замедлилось

В ноябре темпы падения промышленного производства год к году замедлились до -2,6% после -5,5% в октябре. Об этом сообщается на сайте Минэкономиразвития.

Основной положительный вклад внесла обрабатывающая промышленность, которая показала самый высокий рост с марта - на 1,1% (в октябре было падение на 3,7%). В ней больше всего вырос химический комплекс - на 13%, в том числе фармацевтическая промышленность на 35%. Также существенно выросли металлургия, машиностроение, легкая промышленность, производство неметаллической минеральной продукции, которые за месяц улучшили показатели роста на несколько п.п., выйдя на рост из области спада.

В нефтепереработке спад составил -5,8%, хотя в октябре было падение на 10,6%.

Динамику промышленного производства тянет вниз добыча полезных, так как действующее соглашение ОПЕК+ ограничивает добычу нефти, подчеркивают в ведомстве.

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В ноябре падение промышленности немного замедлилось

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Теги: промышленность, производство



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