В Челябинской области чиновницу минздрава подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей

Начальник управления лекарственного обеспечения регионального минздрава подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, чиновница была задержана 15 декабря при получении взятки.

По версии следствия, чиновница получила от представителя коммерческой организации более 500 тыс. руб. за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.