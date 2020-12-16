Под Омском и Красноярском создадут особые экономические зоны

в Омской области и Красноярском крае будут созданы особые экономические зоны (ОЭЗ). Такое решение поддержала специальная рабочая группа под руководством полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщается на сайте Минэкономразвития.

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Будут созданы зона промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" с концентрацией алюминиевой промышленности. Туда некие шесть инвесторов вложат 16 млрд рублей. А также зона "Авангард" под Омском для реализации проектов в сфере нефтехимии. Там некие четыре инвестора дадут 23 млрд рублей. Обе зоны позволят создать лишь 2 тыс. рабочих мест.

Замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин заявил, что в 2020 году было создано рекордное количество новых ОЭЗ - шесть: в Нижегородской, Саратовской, Московской, Владимирской, Астраханской областях и Башкирии.

Всего в России 36 ОЭЗ. В них работают 42 тыс. человек, то есть каждая такая зона - это около 1 тыс. рабочих мест, что капля в море.

Накануне.RU писало о том, что ОЭЗ "Титановая долина" окупилась за 10 лет лишь на 20%.