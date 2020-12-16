Под Омском и Красноярском создадут особые экономические зоны

16 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Сибирский ФО В России Омская область
(2006) | Фото: wgeo.ru

Под Омском и Красноярском создадут особые экономические зоны

в Омской области и Красноярском крае будут созданы особые экономические зоны (ОЭЗ). Такое решение поддержала специальная рабочая группа под руководством полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщается на сайте Минэкономразвития.
Читайте также:

Будут созданы зона промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" с концентрацией алюминиевой промышленности. Туда некие шесть инвесторов вложат 16 млрд рублей. А также зона "Авангард" под Омском для реализации проектов в сфере нефтехимии. Там некие четыре инвестора дадут 23 млрд рублей. Обе зоны позволят создать лишь 2 тыс. рабочих мест.

Замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин заявил, что в 2020 году было создано рекордное количество новых ОЭЗ - шесть: в Нижегородской, Саратовской, Московской, Владимирской, Астраханской областях и Башкирии.

Всего в России 36 ОЭЗ. В них работают 42 тыс. человек, то есть каждая такая зона - это около 1 тыс. рабочих мест, что капля в море.

Накануне.RU писало о том, что ОЭЗ "Титановая долина" окупилась за 10 лет лишь на 20%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Под Омском и Красноярском создадут особые экономические зоны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: особая, экономическая, зона



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети