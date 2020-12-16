На Южном Урале за сутки выявлено 310 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 310 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 31 тыс. 474 человек.

В настоящий момент в регионе 10 тыс. 472 заболевших. За сутки выписаны 124 человека, всего в регионе выздоровели 19 тыс. 868 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. От COVID-19 скончались мужчины 46, 78, 78, 83, 83 и 85 лет и женщины 81, 83 и 93 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 40,56, 60, 81, 84 и 90 лет.