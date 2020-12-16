Уровень смертности в России в 2020 году стал рекордным за последние десять лет

Уровень смертности в России за первые 10 месяцев 2020 года стал максимальным за последние десять лет (при соотношении количества умерших на 10 тыс. живущих за аналогичные периоды 2011-2020 гг.), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в 2019 году смертность сократилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения. В 2020 году этот показатель составил 113,2 – максимальное значение с 2010 года, когда смертность в стране выросла из-за аномально жаркого лета.

В региональном разрезе смертность увеличилась в 82 из 85 субъектов Федерации. В 33 из них смертность также оказалась рекордной за последние десять лет.

Всего, по данным Росстата, за январь – ноябрь 2020 года в России умерло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о росте смертности за десять месяцев на 9,7%, ранее отмечала, что без пандемии смертность в России существенно снижалась бы, а не повышалась. В конце года власти прогнозируют рост смертности, указывала Голикова. По ее словам, в числе факторов — традиционный рост смертности зимой.