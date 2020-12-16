В Челябинске один человек пострадал в ДТП с маршруткой

В Челябинске один человек пострадал при столкновении легкового автомобиля с автобусом ПАЗ, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла утром 15 декабря на улице Садовая. 26-летняя женщина за рулем автомобиля Ford не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ПАЗ, который ехал по маршруту №36.

В результате ДТП травмы получила пассажир маршрутки. 72-летней женщине назначено амбулаторное лечение.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.