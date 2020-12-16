"Меня намеренно "развели". Директор пироговой "Подсолнухи" намерен судиться со Сбербанком из-за кредитов с господдержкой

Сбербанк связался с директором компании "Пироговая "Подсолнухи"" в Екатеринбурге Андреем Семеновым, объяснив причину причины разногласия по льготному кредиту. Как пишет у себя на странице в Facebook сам бизнесмен, вся помощь заключалась в разъяснении ситуации, которая никак не помогла делу, из-за чего складывается впечатление, что Семенова намеренно "развели".

"В договоре со Сбером есть обязательство сохранить численность по состоянию на 01 июня. Но данные они берут от налоговой. А налоговая дает данные по состоянию на 01 апреля (даже не мая). То есть, численностью на 1 июня они считают численность на 1 апреля. То есть, в моем понимании, черное – белым. В этом разъяснении и заключается вся "помощь" Сбербанка, которую они мне обещали", - рассказывает бизнесмен.

По его словам, данные о численности по состоянию на 1 июня еще с 26 мая имеются в ПФР, что говорит об осведомленности государства в вопросе. Первую помощь в виде господдержки в период пандемии Семенов получил 13 июля. Да и все последующие месяцы при общении с банком в личном кабинете, бизнесмена успокаивали, сообщая, что все в порядке и остается только дождаться апреля для начала процедуры наблюдения по господдержке.

"Знай я в июне, что будет так, действовал бы по-другому. Пока меня не убедили, что за основу возьмут численность 1 июня, я и не собирался обращаться за господдержкой. Помню, ещё удивлялся, что так бывает в нашей стране. Знай я в ноябре, что будет так, не полез бы в открытие кафе", - заявил бизнесмен.

Основные претензии директора "Подсолнухов" заключаются в юридической трактовке условий господдержки и в организации процесса со стороны. По его словам, действия Сбербанка не что иное, как коварство и непрофессионализм. После публикации первой записи, Семенову стали писать и другие предприниматели, оказавшиеся в схожей ситуации.

"При этом представители Сбера на голубом глазу пишут в комментах, что со мной связались и помогли. Что же, большое вам спасибо, дорогие мои. Чтоб вы долго жили. Чтоб вам так дети в старости помогали. Не подносили стакан воды, а объясняли, почему это невозможно. И говорили, что у них данные, что вам 40 лет, а не 80", - отписался бизнесмен.

Несмотря на то, что Андрея Семенова просят возглавить "сопротивление", делать этого он не собирается из-за сильнейшей нагрузки на работе. При этом бизнесмен пообещал держать общественность в курсе событий и в дальнейшем выйти в суд, для урегулирования ситуации.