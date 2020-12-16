В общежитии Уральского юридического института произошло задымление: эвакуировано 146 человек

В среду рано утром в Екатеринбурге пришлось эвакуировать общежитие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в шестом часу утра поступил сигнал о задымлении в общежитии Уральского юридического института МВД России на улице Таганская.

Прибывшие пожарные установили, что произошло короткое замыкание проводки без последующего горения в коридоре на втором этаже.

Из здания общежития самостоятельно эвакуировались 146 человек. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. На место выезжали 13 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.