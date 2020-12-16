В России разработан алгоритмы предсказания тяжести течения коронавируса

Эксперты Федерального медико-биологического агентства разработали алгоритмы, которые способны прогнозировать тяжесть течения коронавирусом у пациентов.

Для этого используется машинное обучение.

Так, вероятность летального исхода при заражении COVID-19 повышается в зависимости от таких факторов, как возраст, мужской пол, индекс массы тела выше 30, а также в зависимости от уровней глюкозы, пишет "Коммерсант".

Напомним, во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, препарат ранее доставили во все субъекты. Сначала будут вакцинироваться люди из групп риска – медики, учителя и социальные работники.