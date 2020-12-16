Депутаты одобрили запрет заводить дела о хранении наркотиков без доказательства их передачи

Госдума во втором чтении приняла поправки, которые запрещают заводить уголовные дела при отсутствии достаточных данных о передаче наркотиков.

Проект закона на рассмотрение депутатов внес кабмин. Он направлен на "обеспечение защиты прав граждан путем усиления их правовой защищенности от необоснованного вовлечения в "доследственные" проверки и расследования уголовных дел", пишет "Коммерсант".

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России по вопросу борьбы с наркотиками. Президент назвал тему "крайне сложной".

Путин указал на тот факт, что сейчас сбыт наркотиков переходит в онлайн. "Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло", - заметил он.

Также он призвал разоблачать миф о "безопасном, цивилизованном" потребление так называемых "легких" наркотиков.