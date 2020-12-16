Кадыров рассказал о ликвидации боевика в Чечне

В Чечне прошла спецоперация по ликвидации боевика, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, контртеррористическая спецоперация прошла в Ачхой-Мартановском районе. Силовики уничтожили участника незаконных вооруженных формирований Казбека Байдулаева.

Никаких сообщников с Байдулаевым не было, отметил Кадыров.

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