Подготовлен проект об отсрочке требований «закона Яровой»

Минцифры подготовило проект постановления кабмина России, который предусматривает перенос на год требований о ежегодном увеличении операторами связи на 15% емкости хранилищ трафика по "закону Яровой", говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, предусматривается приостановка на один год требования о ежегодном увеличении емкости технических средств накопления информации на 15% в течение пяти лет с даты ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию, следует из его пояснительной записки.

Напомним, в начале текущего года Федеральная служба безопасности России потребовала доступ к перепискам граждан и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

ФСБ запросила доступ к данным пользователей летом 2019 года, требуя передать ключи для дешифровки переписки россиян и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Согласно "закону Яровой", служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра, который включает около 200 компаний, сообщает "Медуза".