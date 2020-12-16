16 Декабря 2020
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Политика В России
пикет, протест, пакет Яровой (2018) | Фото: Уральская Ассоциация Операторов Связи

Подготовлен проект об отсрочке требований «закона Яровой»

Минцифры подготовило проект постановления кабмина России, который предусматривает перенос на год требований о ежегодном увеличении операторами связи на 15% емкости хранилищ трафика по "закону Яровой", говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, предусматривается приостановка на один год требования о ежегодном увеличении емкости технических средств накопления информации на 15% в течение пяти лет с даты ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию, следует из его пояснительной записки.

Напомним, в начале текущего года Федеральная служба безопасности России потребовала доступ к перепискам граждан и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

ФСБ запросила доступ к данным пользователей летом 2019 года, требуя передать ключи для дешифровки переписки россиян и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Согласно "закону Яровой", служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра, который включает около 200 компаний, сообщает "Медуза".

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Подготовлен проект об отсрочке требований «закона Яровой»

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Теги: закон Яровой, сотовые операторы, трафик



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