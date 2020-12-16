С начала года в Екатеринбурге изменили режимы регулирования на 265 светофорах

В Екатеринбурге специалистами МБУ "Центр организации движения" проводится обследование интенсивности транспортных потоков.

Как передает корреспондент Накануне.RU, это делается с использованием детекторов транспорта и системы обзорного видеонаблюдения. По результатам мониторинга, в случае изменения параметров дорожного движения в режим работы светофорных объектов вносятся необходимые корректировки.

Так, с января по ноябрь 2020 года в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети в уральской столице были изменены режимы регулирования на 265 светофорных объектах. Кроме этого, выполнено 940 корректировок длительности фаз в системе АСУДД.

Напомним, недавно Екатеринбург был признан лучшим городом России по качеству общественного транспорта. Эксперты отмечают, что администрация столицы Урала делает ставку на экологичные виды транспорта, хотя многие города от них отказываются.