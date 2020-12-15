Силовики и спецслужбы Тюменской области готовятся к усиленному дежурству в новогодние праздники

В Тюмени на совместном заседании антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба рассмотрели вопросы обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Правоохранительные органы и силовые структуры будут нести службу в усиленном режиме.

Начальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор Леонид Коломиец доложил о том, как будет обеспечиваться порядок и безопасность в общественных местах, где установлены новогодние елки.

В праздничные дни на федеральных автодорогах будут работать дополнительные силы ГИБДД. Также усилят видеонаблюдение за общественными местами.

Все объекты с массовым пребыванием людей в праздничный период находятся на особом контроле пожарных, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник Артур Хачатрян.

Между региональными управлениям МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ организовано эффективное межведомственное взаимодействие для обмена информацией и организации совместной работы.

Кроме того, на итоговом совместном заседании были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, подведены итоги работы за год, утверждены План работы АТК в Тюменской области и Комплексный план противодействия идеологии терроризма на предстоящий 2021 год.

"Необходимо сконцентрировать внимание на выявлении и предупреждении любых потенциальных угроз безопасности людей", – подчеркнул Александр Моор. Глава региона поручил руководителям ведомств провести весь необходимый комплекс предупредительно-профилактических мероприятий и обеспечить надежный контроль и безопасность.