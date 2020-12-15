Силовики и спецслужбы Тюменской области готовятся к усиленному дежурству в новогодние праздники

15 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Силовики и спецслужбы Тюменской области готовятся к усиленному дежурству в новогодние праздники

В Тюмени на совместном заседании антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба рассмотрели вопросы обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Правоохранительные органы и силовые структуры будут нести службу в усиленном режиме.

Начальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор Леонид Коломиец доложил о том, как будет обеспечиваться порядок и безопасность в общественных местах, где установлены новогодние елки.

В праздничные дни на федеральных автодорогах будут работать дополнительные силы ГИБДД. Также усилят видеонаблюдение за общественными местами.

Все объекты с массовым пребыванием людей в праздничный период находятся на особом контроле пожарных, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник Артур Хачатрян.

Между региональными управлениям МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ организовано эффективное межведомственное взаимодействие для обмена информацией и организации совместной работы.

Кроме того, на итоговом совместном заседании были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, подведены итоги работы за год, утверждены План работы АТК в Тюменской области и Комплексный план противодействия идеологии терроризма на предстоящий 2021 год.

"Необходимо сконцентрировать внимание на выявлении и предупреждении любых потенциальных угроз безопасности людей", – подчеркнул Александр Моор. Глава региона поручил руководителям ведомств провести весь необходимый комплекс предупредительно-профилактических мероприятий и обеспечить надежный контроль и безопасность.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Силовики и спецслужбы Тюменской области готовятся к усиленному дежурству в новогодние праздники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оперативный штаб, антитеррористическая комиссия, новогодние праздники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети