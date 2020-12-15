15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
молоток, кровь (2016) | Фото: svidetel24.info

Свердловчанку, которая обвиняется в жестоком убийстве своей дочери, признали невменяемой

Жительницу Кировграда, подозреваемую в жестокой расправе над собственной дочерью, признали невменяемой. Напомним, днем 16 октября в квартире дома по улице Лермонтова в Кировграде нашли тело девочки 2016 года рождения, забитой до смерти. Следственное управление СКР по Свердловской области сообщает, что обвинение предъявлено 35-летней матери девочки.

По данным следствия, утром 16 октября 2020 года эта женщина нанесла спавшей в тот момент девочке несколько ударов молотком по голове. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

В полиции ранее сообщали, что семья на учетах не состояла. Мужчина и женщина – сожители, это был их общий ребенок, девочка посещала садик. По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки. Их предназначение устанавливается. "Женщина, вероятно осознав, что натворила, попыталась свести счеты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у нее не получилось, так как домой на обед пришел ее сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся", - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой. В настоящее время следствие продолжается, по делу уже проведено свыше 10 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, трасологические, судебно-медицинская и иные. Допрошен ряд свидетелей из числа родственников и знакомых данной семьи, истребован и проанализирован характеризующий материал в отношении обвиняемой, а также иная документация, имеющая отношение к установлению обстоятельств случившегося. Наряду с этим, следствием СКР тщательно выясняются причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии, в целях последующего принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь.

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Свердловчанку, которая обвиняется в жестоком убийстве своей дочери, признали невменяемой

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Теги: убийство ребенка, признана невменяемой



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