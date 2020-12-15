15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Проблема с ожиданием свердловских врачей решится привлечением иных специалистов

На данный момент в Свердловской области практически решена проблема с вызовом врача на дом, однако это касается только части  телефонного запроса. Теперь основная проблема – это дождаться специалиста.

По словам замгубернатора Павла Крекова, врач "скорой помощи" должен приехать на дом в течении 24 часов с момента получения вызова (не касается экстренных вызовов), и в 70-80 % случаях медработники укладываются в этот срок. Несмотря на это, остается все еще много людей, которые по несколько дней ожидают приезда врача.

Для решения этой проблемы, по словам Крекова, будут задействованы  педиатры, стоматологи, студенты старших курсов и ординаторы, которые на данный момент проходят обучение. При этом замгубернатора попросил с понимание отнестись к ситуации, так как медики тоже люди, которые также могут заболеть, особенно находясь в зоне риска.

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Проблема с ожиданием свердловских врачей решится привлечением иных специалистов

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Теги: Креков, скорая, вызов врача



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