На Южном Урале изменили порядок избрания спикера ЗСО и его заместителей

В Челябинской области изменили порядок избрания председателя Законодательного собрания региона и его заместителей. Соответствующее решение было принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее председатель ЗСО и его заместители избирались на заседании областного парламента тайным голосованием. Законопроектом предлагается исключить из закона слова "тайным голосованием".

Одновременно разработан проект изменений в Регламент Законодательного Собрания. Теперь депутаты при избрании спикера и его заместителей непосредственно на заседании будут принимать решение о способе голосования – открытом или тайном.

"Поправки в Регламент практически готовы и будут рассмотрены на ближайшем заседании Законодательного Собрания", – отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.