В Челябинской области депутаты приняли поправки в закон о порядке размещения нестационарных торговых объектов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли изменения в закон о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов, передает корреспондент Накануне.RU.

В областной парламент поступило требование прокуратуры региона о необходимости дополнить закон области положениями, определяющими порядок и процедуру заключения договора на размещение НТО. В связи с этим был разработан проект закона, который предусматривает нормы о том, что два экземпляра подписанного проекта договора на размещение НТО направляются заявителю в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке, но не более чем в двухмесячный срок – если размер платы за размещение НТО определяется по результатам рыночной оценки, а в иных случаях одновременно с решением о заключении договора на размещение НТО без проведения торгов.

В свою очередь заявитель должен подписать проект договора и представить в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня их получения. Если заявитель оспаривает достоверность величины рыночной стоимости размера платы за размещение НТО, то срок приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Кроме того, закон дополняется положениями, что при предоставлении хозяйствующему субъекту компенсационного места проекты договоров также направляются заявителю для подписания и представления в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня их получения.