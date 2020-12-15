Главный инженер ТМК: вовлеченность сотрудников – ключевой фактор промышленной безопасности

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поделилась опытом по обеспечению безопасности на производстве в ходе 24-й Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда" (БИОТ-2020). Как сообщает пресс-служба ТМК, первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков рассказал о передовых практиках, которые использует ТМК для улучшения условий труда и снижения травматизма: картах опасных зон, мерах безопасности при складировании труб и заготовок, мероприятиях для повышения культуры безопасности на производстве.

Существенная часть работы по повышению безопасности проводится в рамках Дня безопасности в металлургии (Steel Safety Day), который ежегодно проходит под эгидой Всемирной ассоциации стали (World Steel Association). При подготовке к мероприятию ТМК оценивает риски в области охраны здоровья и промышленной безопасности на производственных площадках и рабочих местах, составляет карту управления этими рисками, разрабатывает меры по их сокращению и проводит внутренние и внешние аудиты. День безопасности проходит с участием топ-менеджмента и под контролем генерального директора компании.

"Безопасное производство – один из основных приоритетов для руководства и Совета директоров ТМК. На всех предприятиях компании применяется риск-ориентированный подход, установлены и регулярно пересматриваются требования по охране труда, которые обязательны для всех. При этом ключевым фактором для повышения безопасности является вовлеченность персонала. Сегодня в работе по выявлению и устранению рисков участвуют около 80% сотрудников ТМК. Вместе с ними мы составляем карты опасных зон – производственных мест, где риски полностью устранить нельзя, но их можно контролировать. И в течение года проводим мероприятия – инструктируем коллег о мерах предосторожности с учетом выявленных рисков, устанавливаем ограждения и другие элементы, чтобы обеспечить максимальную травмобезопасность. Совместными усилиями за последние пять лет мы снизили уровень травматизма в три раза", – сказал Вячеслав Попков.

Одно из направлений работы по повышению безопасности – организация безопасных мест складирования. На предприятиях устанавливаются металлические ограждения на участках, где перемещаются и хранятся трубы и стальные заготовки. Такие мероприятия требуют существенных финансовых вложений, поэтому работы планируются на несколько лет вперед. Кроме того, проводится работа по созданию безопасной инфраструктуры для передвижения по предприятиям: на маршрутах наносится маркировка, устанавливаются указатели, все лестничные пролеты оборудуются перилами и ограждениями. Особое внимание уделяется организации рабочего пространства. Отдельные рабочие места, зоны для совещаний и отдыха на производственных площадках обнесены 3D-ограждениями, оснащены системой вентиляции и кондиционирования.

В обязательном порядке на производстве используются средства индивидуальной защиты: очки, каски, перчатки, специальная обувь, спецодежда, средства защиты органов дыхания. На закупку этих средств ТМК ежегодно направляет сотни миллионов рублей. Для противодействия распространению коронавируса все сотрудники носят защитные маски, на проходных установлены тепловизоры. Кроме того, для заботы о здоровье работников закупается специализированное медицинское оборудование. Так, на входящем в ТМК Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ) запущен пилотный проект по созданию корпоративной электронной системы медосмотров – цифровые приборы позволяют в автоматизированном режиме проводить скрининг здоровья сотрудников.

Важная составляющая программы по охране труда – развитие соответствующих навыков у сотрудников. Для этого в ТМК используются неординарные подходы. В частности, на входящем в ТМК Волжском трубном заводе (ВТЗ) оборудована квест-комната, где на одной площадке собраны объекты с искусственно созданными нарушениями правил безопасности. При обучении широко используются цифровые технологии – на ВТЗ открыт зал безопасности в металлургии (Steel Safety Room), где на большом экране наглядно демонстрируются производственные площади, опасные факторы и приемы для обеспечения охраны труда.