15 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

Челябинские депутаты поддержали поправки в федеральный закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области на заседании поддержали поправки в федеральный закон, ограничивающие время продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, передает корреспондент Накануне.RU.

Предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Проектом закона предлагается ввести запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях с 23 часов до 10 часов по местному времени.

Законопроектом разработан депутатами Законодательного Собрания города Севастополя. При этом стоит отметить, что депутаты челябинского заксобрания в июне текущего года направили аналогичную инициативу в Госдуму. Они предлагают ограничить время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах.

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Челябинские депутаты поддержали поправки в федеральный закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

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Теги: алкоголь, поправки, депутаты, ЗСО,



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