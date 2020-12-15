15 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
контрольно-счетная палата (2017) | Фото: пермская городская дума

Депутаты назначили аудитора КСП Челябинской области

Депутаты ЗСО назначили Антона Климова аудитором Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Соответствующее решение было принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Антон Климов имеет стаж работы по специальности бухгалтерский учет и аудит 19 лет. Свою трудовую деятельность начал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов РФ по Челябинской области в должности контролера-ревизора. С 2010 был начальником Главного контрольного управления Челябинской области, с 2014 года занял должность заместителя руководителя ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской области. В феврале 2016 года был назначен на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

"Антон Иванович опытный аудитор, очень многое сделал для того, чтобы уровень контрольной работы был выше и сегодня есть смысл его переутвердить", - отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Депутаты кандидатуру Климова поддержали.

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Депутаты назначили аудитора КСП Челябинской области

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Теги: аудитор, КСП, депутаты, ЗСО,



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