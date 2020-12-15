Борьба за народный контроль: свердловские коммунисты предложили дать общественникам право замерять нормативы мусора

Коммунисты Свердловской области предложили дать право общественным деятелям участвовать в работе муниципальных комиссий по замерам нормативов мусора. С таким предложением выступил глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Как рассказал депутат регионального заксобрания корреспонденту Накануне.RU, в данный момент в такие комиссии входят лишь чиновники и представители мусорных операторов.

"Мы предложили принять обращение от заксобрания главам муниципалитетов. Предложение вызвано тем, что комиссии сформированы из чиновников и региональных операторов. Мы за то, чтобы включили туда тех, кого избирали жители Свердловской области", - отметил Александр Ивачев.