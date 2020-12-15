В свердловском заксобрании заявили об отсутствии смертей от отравлений лицензионным алкоголем за полтора года

В заксобрании Свердловской области прошло очередное заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Во время рассмотрения вопроса о регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкоголя и ограничения ее потребления была представлена статистика числа смертей от отравлений алкоголем за 2019 год и 8 месяцев 2020 года. Как рассказал Накануне.RU председатель комитета, депутат регионального Сергей Никонов, таких смертей не зафиксировано.

"Судебно-медицинские эксперты заявили об этом. Ни один человек не умер от отравления лицензионным алкоголем. Такое зафиксировано впервые", - сказал областной депутат.

Всего же, по словам "единоросса", на территории региона алкоголем официально торгуют 10 тысяч 127 магазинов.

Также стало известно о том, что потребление алкоголя в Свердловской области сократилось на 18% после кратковременного действия запрета на продажу алкоголя после 19 часов. Ограничение действовало с 20 апреля до 19 июня.