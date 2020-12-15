15 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное Собрание Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

На Южном Урале расширили перечень организаций, которые могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли изменения в закон о применении на территории региона инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект направлен на то, чтобы расширить категории налогоплательщиков, которые могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Речь идет об управляющих компаниях индустриальных (промышленных парков), организациях резидентах индустриальных парков и организациях, доходы которых составляют не менее 70% от образования, деятельности в области здравоохранения, по предоставлению мест для временного проживания, производства текстильных изделий и одежды, производства кожи и изделий из кожи, организации осуществляющие капитальные вложения в строительство, реконструкцию объектов обращения с ТКО.

В результате воспользоваться инвестиционным налоговом вычетом в 2020 году потенциально смогут более 3 тыс. налогоплательщиков. Кроме того, у них будет право выбрать применять инвестиционный налоговый вычет либо применять специальный режим по налогу на прибыль.

Законопроект вступит в силу с момента официального опубликования и будет действовать до 31 декабря 2027 года.

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На Южном Урале расширили перечень организаций, которые могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом

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Теги: налоговый вычет, налоги, депутаты, ЗСО,



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