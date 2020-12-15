290 свердловских дольщиков восстановили свои права на жилье в 2020 году

В рамках плана-графика по защите прав дольщиков Свердловской области, в 2020 г. решен жилищный вопрос порядка 290 среднеуральцев, чьи деньги были привлечены к строительству 9 домов. Всего в план входит 32 проблемных жилых дома и 980 пострадавших дольщиков, потому работа будет продолжена и в следующем году.

"У нас есть серьезный задел на 2021 год. Мы начнем решать проблемы людей, которых нельзя в полной мере назвать дольщиками, но они тоже оказались обмануты при покупке жилья. Среди них те, чьи квартиры построены на участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства. Сейчас отрабатываются механизмы, которые позволят им помочь", – сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Согласно итогам работы межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков, которая была создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева, летом с помощью бюджетных средств региона был сдан первый дом в ЖК "Кольцовский Дворик". Новоселье отметили уже 134 человека.

Помимо этого, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, меры поддержки были оказаны 18 дольщикам двух долгостроев в п. Верхнее Дуброво, компенсацию в виде денежных средств получило 64 дольщика двух долгостроев на ул. Кутузова и Победы в Каменске-Уральском. А также дольщики Арамили и второй очереди ЖК "Бухта Квинс", чьи дома не могут быть достроены.

"Координационная комиссия делает важное дело – помогает сотням людей восстановить свои законные права на жилье. Без совместной работы ее участников у большинства дольщиков не было бы такой возможности. В этом году начал активно работать фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской области. Он внес свой позитивный вклад в работу по восстановлению прав уральцев", – отметил Сергей Бидонько.

На текущий год комиссией включен в план-графика только один проблемный объект от застройщика ООО "Офорт-К", от действий застройщика пострадали 45 человек. Дом расположен в Екатеринбурге в переулке Красном. На 2021-2022 года запланирована работа по еще 24 долгостроям и восстановлению прав на жилье 872 человек.