15 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

В Челябинской области депутаты одобрили поправки в закон о применении патентной системы налогообложения

Депутаты Заксобрания Челябинской области на заседании приняли поправки в областной закон о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект в областной парламент в качестве законодательной инициативы внес губернатор Алексей Текслер. Он направлен на приведение действующего закона в соответствие с положениями Налогового кодекса РФ. В частности, все виды предпринимательской деятельности, на которые распространяется патентная система налогообложения, приведены в соответствие с общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Кроме того, сохранены все виды экономической деятельности, которые ранее были включены в закон, в том числе включен новый вил деятельности – деятельность стоянок для транспортных средств.

Законопроект содержит 85 видов экономической деятельности, которые прописаны Налоговым кодексом РФ, и 26 видов экономической деятельности, которые ранее содержались в законе.

Вместе с тем увеличена площадь объектов с 50 до 100 кв.м. для таких видов деятельности, как розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, и услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, за исключением услуг столовых.

Губернатором принято решение о том, чтобы сохранить возможность получения дохода от предпринимательской деятельности на уровне 2019 года и таким образом обеспечить плавный переход для субъектов малого и среднего предпринимательства с единого налога на вмененный доходов и на систему налогообложения по режиму патента.

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В Челябинской области депутаты одобрили поправки в закон о применении патентной системы налогообложения

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Теги: патентная система, налоги, законопроект, депутаты,



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