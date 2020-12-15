15 Декабря 2020
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Экономика Челябинская область
полис обязательного медицинского страхования, ОМС (2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинские депутаты приняли проект бюджета территориального ФОМС на 2021 год

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходная часть бюджета территориального фонда ОМС в 2021 году составят 52,7 млрд руб., в том числе за счет субвенций федерального фонда ОМС в размере 50,9 млрд руб. и межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 1 млрд 37 млн руб. В 2022 и 2023 гг. планируется рост доходов до 55,1 и 58,1 млрд руб. соответственно.

Расходы бюджета фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 2021 году запланированы в размере 52,7 млрд руб., из них 51,6 млрд рублей на финансирование программы ОМС, 614,5 млн руб. на оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным в других субъектах, 342,1 млн на управленческие расходы и 85,7 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению и ремонту медицинского оборудования.

В частности, на оплату амбулаторно-поликлинической помощи направят 17,4 млрд, на оплату стационарной медицинской помощи – 23,4 млрд, на оплату дневных стационаров предусмотрено 5,3 млрд, оплата скорой медицинской мощи составит 3,1 млрд рублей. В 2021 году предусмотрен норматив на тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции. Для Чедябинской области он определен в 435 тыс. исследований с обеспечением в сумме 282 млн рублей.

Дефицит бюджета территориального ФОМС составит 29,5 млн руб. Источником его финансирования являются остатки денежных средств на конец текущего года.

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Челябинские депутаты приняли проект бюджета территориального ФОМС на 2021 год

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Теги: ФОМС, бюджет, ЗСО,



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