Пожарные Березово спасли в утреннем пожаре 9 человек и имущество на 1,5 миллиона рублей

Пожарные ПЧ Березово филиала учреждения "Центроспас-Югория" по Березовскому району, которые и устранили пожар в двухэтажном жилом доме на ул. Северная, сумели спасти девять человек, один из которых – ребенок.

Помимо этого, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, пожарным удалось спасти материальные ценности на сумму в 1,5 млн руб.

Напомним, что пожар в частично расселенном доме п. Березово в ХМАО произошел сегодня утром. В результате 21 человек был эвакуирован, пятеро жильцов с отравлением продуктами горения легкой и средней степени были госпитализированы в больницу.

В пресс-службе также сообщили, что произошло задымление квартиры первого и второго этажей, а также лестничной клетки на общей площади 120м2. Причина, ущерб возгорания все еще устанавливаются.