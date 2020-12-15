Проект бюджета Челябинской области на 2021 год принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, на бюджет области существенное влияние оказали пандемия коронавируса и ее последствия. Возникшие сложности в экономики повлекли снижения собственных доходов регионального бюджета, а появившиеся новые потребности привели к резкому увеличению расходов. В этих условиях было необходимо перестраивать бюджетную политику, искать возможности для компенсации сократившихся доходов, а также для покрытия возросших расходов в различных отраслях.

Бюджет региона будет ориентирован на преодоление последствий пандемии, обеспечение необходимого объема и качества услуг для жителей, а также на создание условий для восстановления и дальнейшего роста региональной экономики.

Объем доходов на 2021 год к первому чтению составляет 172 млрд руб. Ко второму чтению эта сумма увеличится до 185 млрд руб. за счет дополнительного распределения регионам федеральных средств. Доля собственных поступлений в объеме доходов составит 81% или 139, 3 млрд руб. К первому чтению доля федеральных средств составляет 32,6 млрд руб., ко второму чтению. она увеличится до 46 млрд.

Объем расходов предусмотрен в первом чтении в размере 194,4 млрд рублей. Ко второму чтению расходы увеличатся до 208 млрд руб. В 2021 году в регионе в составе десяти нацпроектов будет реализовываться 44 региональных проекта, финансовое обеспечение которых составит 202 млрд руб.

Бюджет региона остается социально ориентированным – доля расходов социального блока будет порядка 70%. На здравоохранение к первому чтению предусмотрено 17,8 млрд руб., а ко второму чтению расходы выдут на уровень 20 млрд руб. В следующем году в регионе начнется реализация масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения. также предусмотрены средства на дальнейшие меры по борьбе с коронавирусной инфекций, предоставление служебного жилья медработникам, мероприятия, направленные на устранение дефицита медицинских кадров, продолжится реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

На социальную поддержку граждан будет направлено 63,5 млрд руб. (68,5 млрд ко второму чтению). Будут сохранены все действующие меры социальной поддержки жителей. На образование направят свыше 50 млрд руб. Деньги пойдут на создание новых мест в детсадах и школах, капитальный ремонт и переоснащение учреждений образования и до. На физкултуру и спорт выделено 4,7 млрд руб. В регионе продолжится строительство спортивных объектов, капремонт существующей спортивной инфраструктуры, сохранится поддержка спортивных команд. На культуру предусмотрено 2,6 млрд руб. Деньги направят на создание модельных библиотек, оснащение учреждений и текущий ремонт объектов культуры, приобретение передвижных автоклубов.

На создание комфортной и безопасной среды для жизни планируется направить 35,2 млрд рублей. В частности, на ЖКХ и благоустройство предусмотрено 9,8 млрд руб., расходы на дорожное хозяйство составят почти 18 млрд руб.

Дефицит областного бюджета на 2021 год рассчитан в сумме 22,5 млрд рублей. В регионе предполагается прибегнуть к государственным заимствованиям, и в первую очередь к облигационным.

По итогам обсуждения председатель ЗСО Владимир Мякуш призвал депутатов поддержать проект бюджета и принять его в первом чтении.

"Разработан и спроектирован сбалансированный бюджет, социально ориентированный. Действительно было трудно его спроектировать, потому что ситуация очень тяжелая, но когда я при нулевом чтении присутствовал и услышал предложения губернатора, министра финансов я удивился, что в такое время можно так сбалансировать этот бюджет, чтобы он охватывал все стороны жизни Челябинской области и, кроме того, предусматривал и развития области. Конечно, денег всегда не хватает, но наша главная задача найти оптимальный вариант, и он сейчас найден. Предлагаю проект бюджета поддержать", - отметил спикер.

По итогам голосования проект бюджета принят в первом чтении. Против проголосовала фракция КПРФ, депутаты от "Справедливой России" воздержались.