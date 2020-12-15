В Нижневартовске открылась первая на Востоке Югре "Лента"

В Нижневартовске открылась первая в восточной части Югры "Лента" площадью 5 тыс. "квадратов". Во время презентации магазина руководитель столицы Самотлора Василий Тихонов отметил, что "город остаётся привлекательной территорией для реализации инвестиционных проектов крупных компаний", сообщили Накануне.RU в мэрии.

В торговом зале вместе с привычными кассами работают кассы самообслуживания, а также первые в УрФО сканеры для совершения самостоятельных покупок – без кассиров и очередей. На полках магазина можно встретить товары местных производителей: консервы, полуфабрикаты, а также молочную, колбасную и хлебобулочную продукцию. То есть местные предприниматели получают новый рынок сбыта своих товаров.

"Благодарим администрацию города за помощь в организации переговоров с местными предприятиями. Товары, производимые в Нижневартовске, уже представлены в наших магазинах, которые работают в Сургуте, Ханты-Мансийске, а также в городах ЯНАО. Все они пользуются спросом. Мы открыты к диалогу и готовы заключать новые контракты о сотрудничестве с местными компаниями", - рассказал региональный директор ООО "Лента" Василий Рудольф.

Открывая объект, представители компании учли эпидемиологическую обстановку: торговый зал оборудован станциями для дезинфекции рук, защитными экранами на кассах и в зонах собственного производства. Персонал работает в высококачественных респираторах и перчатках и проходит ежедневную процедуру контроля температуры тела. Всё оборудование и помещения магазинов обрабатываются дезинфицирующими средствами несколько раз в день. Посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, а также использовать средства индивидуальной защиты. Для того, чтобы избежать скопления покупателей, задействуют в работе максимальное количество касс.

Для работы гипермаркета создано 250 новых рабочих мест. В ближайшее время гипермаркет предложит жителям города возможность заказа товаров через интернет и дальнейшую доставку до квартиры. Специалисты подчеркивают, что открытие "Ленты" поможет развитию конкуренции.

"Наш город является центром нижневартовской агломерации, и появление ещё одного крупного федерального ритейлера только это подчёркивает. Мы уверены, что компания "Лента" зарекомендует себя в Нижневартовске как социально ответственная. Наши предприниматели получают ещё одну возможность реализовывать свою продукцию, тем самым увеличивая свою производительность, расширяя свое производство", - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Партнерские отношения между администрацией города и компанией "Лента" закреплены в специальном соглашении. Его подписание состоялось в администрации муниципалитета. В рамках этого документа предполагается поддержка и продвижение местных товаропроизводителей, проведение социальных акций, развитие и совершенствование розничной торговли на территории города Нижневартовска, развитие сервисов и внедрение новых услуг.