Тихоокеанский флот усилят шестью корветами с ракетами "Циркон"

Тихоокеанский флот РФ получит в 2024-2028 годах шесть корветов проектов 20380 и 20385, способных нести гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Соответствующий контракт Минобороны заключило с Амурским судостроительным заводом.

В пресс-службе ведомства отметили, что корветы не имеют аналогов в мире. Корабли оснащены новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, зенитным ракетным комплексом "Редут", противокорабельным комплексом "Уран", противолодочным "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками.

Напомним, о первом успешном испытании "Циркона" президенту России Владимиру Путину доложили 7 октября. Позже сообщалось, что ракету до конца этого года испытают еще три раза. Стрельбы будут проходить с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".