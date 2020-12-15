15 Декабря 2020
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Мост Челюскинцев в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

У россиян карьера вытеснила семью - опрос

Фонд "Общественное мнение" провел телефонный опрос о семейных ролях.
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Россиян спросили, вести домашнее хозяйство – это обязанность жены, мужа или обоих в равной мере. 91% ответили, что обоих в равной мере. Причем эта доля растет с начала 2000-х, когда так считали только 70%, а 26% возлагали эту обязанность на жену. Сейчас таких лишь 4%.

По факту чаще всего занимаются ведением домашнего хозяйства уже не жены, а оба супруга. Так ответили 52% опрошенных. Жены в одиночку ведут дела в 33% случаях. Первый ответ перевесил второй впервые.

Также 90% считают, что и воспитанием детей должны заниматься оба супруга в равной мере. По этим вопросам россияне дали ответ в духе традиционных представлений. А вот по другим вопросам продемонстрировали иные установки.

Так, 81% считают нормальным, что жена зарабатывает больше мужа. А 62% связывают будущее своей дочери прежде всего с хорошей работой, а не удачным замужеством (так ответили только 23%). Чем моложе респонденты, тем больше они нацелены на карьеру даже в ущерб семье.

Кроме того, растет доля тех, кто считает, что девушке при замужестве необязательно брать фамилию мужа. Таких уже почти половина. Все это указывает на установку на карьеру, а не на счастливую семью.

Опрос был проведен в конце сентября в погрешностью до 4%.

В 2017 году Росстат зафиксировал также заметную деградацию репродуктивных установок населения, что не замедлило сказаться на рождаемости, которая падает уже пятый год подряд и почти упала до уровня начала 2000-х.

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У россиян карьера вытеснила семью - опрос

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Теги: семья, карьера



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