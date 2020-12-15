Председатель Уральского банк Сбербанка Владимир Черкашин покидает свой пост

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин покидает свой пост спустя 20 лет работы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, бывший руководитель переходит в центральный аппарат на позицию советника президента госбанка.

"Он 20 лет руководил работой Уральского банка, за это время обеспечив его лидерство по основным направлениям бизнеса, а также провел несколько организационных трансформаций. Владимир Черкашин сосредоточится на наставничестве новых региональных руководителей банка, в том числе назначенных председателей", - сообщили в ведомстве.

На место Владимира Черкашина уже назначен бывший председатель Дальневосточного банка Дмитрий Суховерхов, который более 20 лет работает в банковской сфере, а с 2012 г. перешел в команду Сбербанка.

"Под его руководством команда успешно справлялась с выполнением финансовых и качественных показателей бизнеса. На территории Дальнего Востока выстроено качественное сотрудничество с клиентами всех сегментов по развитию цифровизации", - рассказали в пресс-службе.