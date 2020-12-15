15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
ледовый городок, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга рассказали о развитии социальной инфраструктуры до 2025 года

Администрация Екатеринбурга представила проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры уральской столицы до 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, документ разработан в строгом соответствии с федеральным законодательством о градостроительной деятельности. Он нацелен на обеспечение сбалансированного перспективного развития объектов культуры, образования, физической культуры и массового спорта – в первую очередь, исходя из потребностей самих жителей Екатеринбурга.

В частности, к 2025 году планируется увеличение до 86% доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в образовательных организациях. Разработчики также ожидают рост количества юных горожан, обеспеченных местами в общеобразовательных учреждениях до 82% (с учетом организации учебного процесса в одну смену).

Алексей Храмов(2020)|Фото: Екатеринбург.рф / Юрий Ломакин

Как пояснил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Алексей Храмов, проект включает в себя 66 мероприятий, реализация которых будет осуществляться за счет бюджетов разных уровней, государственно-частного партнерства и других финансовых инструментов, позволяющих значительно снизить нагрузку на бюджет.

"Программа способствует комплексному устойчивому развитию территории города за счет определения приоритетов по проектированию, строительству и реконструкции образовательных, культурных и спортивных объектов. Наша задача – обеспечить их безопасность, качество и эффективность использования", - отметил Храмов.

Ознакомиться с программой комплексного развития социальной инфраструктуры на период до 2025 года можно на официальном портале Екатеринбурга.

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Власти Екатеринбурга рассказали о развитии социальной инфраструктуры до 2025 года

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Теги: развитие, программа, Екатеринбург



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