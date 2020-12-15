15 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное Собрание Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

Олег Гербер назначен представителем ЗСО в федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию

Депутат Олег Гербер назначен представителем Законодательного собрания Челябинской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Соответствующее решение принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель от ЗСО будет принимать участие в заседаниях Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию при рассмотрении вопросов о получении права на вещание с использованием радиочастот в субъекте Российской Федерации, а также при проведении процедуры выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта РФ и процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала.

Напомним, 9 ноября избирательная комиссия Челябинской области передала вакантный мандат депутата ЗСО директору "Областного телевидения" Олегу Герберу. Мандат стал вакантным после сложения полномочий депутата Дмитрия Альтмана.

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Олег Гербер назначен представителем ЗСО в федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию

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Теги: Олег Гербер, ЗСО, депутат,



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