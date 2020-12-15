15 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

В Законодательном собрании Челябинской области создан комитет по информационной политике

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения в структуру областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

В структуре ЗСО создан комитет по информационной политике. К вопросам ведения комитета отнесены информационная политика Законодательного собрания, статус и полномочия Экспертного совета при Законодательном собрании по вопросам деятельности СМИ, взаимодействие со средствами массовой информации и пресс-службами.

Ранее в ЗСО было десять профильных комитетов: комитет по бюджету и налогам; комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; комитет по экологии и природопользованию; комитет по аграрной политике; комитет по экономической политике и предпринимательству; комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию; комитет по социальной политике; комитет по молодежной политике, культуре и спорту; комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; комитет по регламенту и депутатской этике.

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В Законодательном собрании Челябинской области создан комитет по информационной политике

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Теги: ЗСО, комитет, структура,



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