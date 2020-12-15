Воинский учет передадут муниципальным округам

Напомним, изменениями в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", принятыми в прошлом году, введено понятие муниципального округа.

Функции по воинскому учету передадут органам местного самоуправления. Уведомление о подготовке соответствующего постановления Правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.





