Воинский учет передадут муниципальным округам
Функции по воинскому учету передадут органам местного самоуправления. Уведомление о подготовке соответствующего постановления Правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами, подчиняющимися Минобороны.
Напомним, изменениями в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", принятыми в прошлом году, введено понятие муниципального округа.