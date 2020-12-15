Названы самые трезвые и самые пьющие регионы России

"Трезвая Россия" опубликовала ежегодное исследование регионов на предмет трезвости, борьбы с незаконным оборотом алкоголя и последствий злоупотребления напитками "с градусами".

Глава организации, член Общественной палаты России Султан Хамзаев отмечает, что в этом году на всеобщую (не только российскую, но и мировую) трезвость повлияла эпидемия коронавируса.

"Человечество по-новому осознало важность охраны здоровья. Ведь именно ослабленный организм и наличие хронических заболеваний, которые обостряет COVID-19, повышают риск заболевания этим вирусом с летальным исходом. В связи с этим экспертами отмечается значительный рост отказа человечества от вредных привычек и укрепление организма. Таким образом, пандемия изменила отношение людей к своему здоровью, стала индикатором уровня систем здравоохранения, а ее последствия сформировали беспрецедентный запрос к научному и медицинскому сообществу на современные способы защиты здоровья и жизни. Поэтому новым мировым трендом ближайших лет, по мнению экспертов "Трезвой России", будет являться сохранение здоровья", - говорит Хамзаев.

Традиционно рейтинг трезвости возглавили кавказские республики: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Здесь низкий уровень потребления алкоголя связан с традиционной религией – исламом. Из "некавказских" регионов лидирует Тюменская область. Москва заняла 13-ю строчку, Санкт-Петербург – 16-ю.

Из уральских и западно-сибирских регионов (помимо Тюменской области) ближе к началу рейтинга расположились Башкирия (31) и ХМАО-Югра (42), но вот остальные субъекты провинции попали уже во вторую часть списка: Свердловская область (46), Челябинская область (51), Пермский край (55), ЯНАО (75), Курганская область (77).

Аутсайдерами рейтинга стали Удмуртия, Чукотка и Республика Коми.